Intel : relèvement d'objectifs annuels

26/07/2019 | 09:31

Pour l'ensemble de l'année 2019, Intel déclare tabler désormais sur un BPA ajusté de l'ordre de 4,40 dollars, et non plus de 4,35 dollars, et sur des revenus d'environ 69,5 milliards, soit 500 millions de plus que l'estimation d'avril.



Il a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en retrait de 3% à 4,8 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, mais un BPA en hausse de 2% à 1,06 dollar par action, supérieur de 17 cents au consensus.



Le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 1,4 point à 61,6% pour des revenus en repli de 3% à 16,5 milliards de dollars, avec un gain de 1% dans l'activité PC et une baisse de 7% dans l'activité données.



