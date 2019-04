Intel : se retire du marché des puces 5G pour smartphones

17/04/2019 | 13:15

Le groupe Intel annonce avoir décidé de se retirer du marché des puces 5G destinées aux smartphones, alors que Qualcomm et Apple ont signé une entente pluriannuelle mettant fin à leurs différents judiciaires.



Le constructeur va ainsi continuer à fabriquer les puces 4G pour smartphones afin d'honorer les commandes reçues, mais il ne sortira pas de puces 5G. Certaines avaient pourtant déjà été présentées et été prévues pour 2020.



S'agissant de la 5G, Intel précise qu'il se concentrera sur le marché des infrastructures réseau.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.