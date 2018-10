Intel : toujours porté par ses puces 10nm, AMD chute

3 octobre (Reuters) - Intel gagne encore près de 2% à Wall Street mercredi, ajoutant à son bond de 3,6% la veille, dans l'espoir du lancement rapide de la production en masse de ses nouvelles puces en 10 nanomètres (nm).

Le titre s'adjuge 2,47% à 49,29 dollars à 17h05 GMT, la meilleure performance de l'indice Dow Jones (+0,60%).

Le concurrent Advanced Micro Devices perd à l'inverse 2,49% après une chute de 7,6% la veille et un recul de 5% vendredi.

Les retards à l'allumage successifs de la nouvelle génération de puces ont freiné l'action Intel ces derniers trimestres mais selon les analystes de BlueFin Research Partners, la production pourrait démarrer d'ici avril prochain, donc plus tôt que prévu.

En juillet, Intel avait reporté le lancement des puces 10nm en disant viser une sortie "pendant la période des fêtes 2019."

Le marché avait alors parié qu'AMD lui prendrait des parts de marché.

Intel a dit vendredi s'être assuré les approvisionnements requis pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires annuel et il a réitéré la date de 2019 pour le lancement des nouvelles puces.

Selon BlueFin, cité par Bloomberg, les premières indications sur l'activité du quatrième trimestre laissent entrevoir une légère baisse de la production par rapport au trimestre précédent, alors que le consensus des analystes tablait sur un repli plus marqué.

Kevin Cassidy, chez Stifel, attribue la hausse du titre aux commentaires de BlueFin et aux annonces d'Intel vendredi.

"Les investisseurs qui ont acheté AMD en misant une hausse de ses livraisons de puces pour PC semblent vendre maintenant car cette hausse paraît moins probable", dit-il.

"Les investisseurs sont plus confiants dans le timing de lancement des 10nm d'Intel et pensent que le groupe va rester compétitif face à AMD", ajoute Kinngai Chan chez Summit Insights Group.

AMD, malgré sa baisse des deux derniers jours, reste la plus forte hausse du S&P-500 cette année avec un bond de quelque 170% - de quoi justifier aussi une certaine prudence, selon les analystes.

La performance 2018 d'AMD a atteint jusqu'à 228% au plus haut le mois dernier, du jamais vu pour une valeur du S&P. Le titre a inscrit le 13 septembre son plus haut niveau depuis mai 2006 à 34,14 dollars, alors qu'il avait fini l'année 2017 à 10,38 dollars. (Shreyashi Sanyal et Sonam Rai à Bengalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVANCED MICRO DEVICES -1.88% 28.473 182.30% INTEL CORPORATION 1.27% 48.684 0.63%