Les ventes de puces ne font pas bondir Intel en Bourse

San Francisco (awp/afp) - Le géant des micro-processeurs Intel a réalisé un bon deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse de plus de 20%, mais son titre perdait plus de 8% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse jeudi.

Le groupe californien a engrangé près de 20 milliards de dollars de revenus et dégagé 5 milliards de bénéfice net, notamment grâce la forte demande pour les appareils électroniques en temps de pandémie.

Les besoins décuplés en cloud (informatique à distance), ordinateurs et tablettes pour la maison, ainsi que le déploiement des réseaux 5G ont contribué à cette croissance.

"Dans notre monde de plus en plus numérique, la technologie Intel est essentielle à presque toutes les industries sur la planète", s'est félicité Bob Swan, le patron du groupe, dans un communiqué.

Intel publie des résultats supérieurs à ses propres attentes. Son bénéfice par action, indicateur essentiel en Amérique du Nord, ressort à 1,19 dollar (+29%), au lieu du 1,04 dollar attendu.

Les produits liés aux données (puces mémoire, puces pour data centers, pour objets connectés etc... ), devenus la priorité d'Intel, ont engrangé plus de 7 milliards de dollars, soit 43% de plus qu'au deuxième trimestre 2019.

Pour son chiffre d'affaires annuel, le groupe table sur 75 milliards de dollars, au lieu des 73,5 milliards prévus en janvier.

Mais les investisseurs n'ont pas été convaincus, d'après la baisse du titre au Nasdaq.

Au-delà des chiffres, la société elle-même s'est montrée pessimiste dans ses prévisions, notant que "la pandémie pourrait affecter négativement les conditions financières d'Intel et ses résultats".

Les tensions accrues entre les Etats-Unis et la Chine jouent aussi en sa défaveur.

Les deux puissances s'affrontent à coup de sanctions économiques et diplomatiques, qui pèsent sur les échanges commerciaux dont dépendent des groupes comme Intel, aussi bien pour sa chaîne d'approvisionnement que pour les exportations.

