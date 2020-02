creanice - 22:31 CE SOIR À WALL STREET Boursier.com, 22:31:00





Voici les performances américaines des valeurs françaises cotées en bourse de New York ce soir, en clôture, sur les marchés Nasdaq et New York Stock Exchange :



Alcatel-Lucent stable

France Telecom stable

Axa -1%

Sanofi-Aventis stable

STMicroelectronics +2%

Total stable

Thomson +1%

Veolia Environnement stable

CGG Veritas -3%

ArcelorMittal +2%