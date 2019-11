5G: la FCC favorable à une enchère publique pour la bande C, Intelsat chute

(Actualisation: réactions d'Eutelsat et de la C-Band Alliance à l'annonce de la FCC, cours de clôture d'Intelsat à Wall Street)

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le président du régulateur américain des télécommunications, la Federal Communications Commission (FCC), Ajit Pai, s'est prononcé lundi en faveur d'un appel d'offres public pour libérer les fréquences de la bande C destinées à la 5G, portant un coup aux efforts d'Intelsat et d'autres opérateurs de satellites, qui privilégiaient une vente de gré à gré pour ces actifs qu'ils exploitent actuellement.

A la suite de ces informations, l'action Intelsat a plongé, terminant en baisse de 40% à Wall Street.

Intelsat et d'autres opérateurs de communication par satellite, dont SES et Inmarsat, se sont regroupés au sein du consortium C-Band Alliance pour proposer de vendre les fréquences concernées aux opérateurs télécoms souhaitant les utiliser pour les communications mobiles de cinquième génération (5G). Le géant des télécommunications Verizon Communications s'est notamment dit intéressé par le rachat de certains de ces actifs.

La libération d'une partie du spectre de fréquences de la bande C devait rapporter plusieurs milliards de dollars aux opérateurs de satellites.

Mais Ajit Pai a déclaré lundi sur Twitter que la FCC voulait libérer une partie importante des fréquences pour accélérer le développement des services mobiles 5G tout en récupérant des recettes pour le gouvernement fédéral américain.

"Après de longues délibérations et un examen approfondi des nombreux dossiers, j'ai conclu que la meilleure façon de faire avancer ces principes est d'organiser une vente aux enchères publique", a-t-il ajouté sur Twitter.

Les opérateurs comme Intelsat étaient hostiles au principe d'une enchère publique car elle pourrait accroître les délais pour la monétisation de ces actifs. Les utilisateurs de la bande C considèrent également qu'une enchère publique obligerait la FCC à confisquer le spectre de fréquences que les sociétés exploitent sans en être propriétaires.

Compte tenu de l'incertitude juridique, la FCC risque de ne pas organiser la vente avant la mi-2021 au plus tôt, selon les entreprises.

La C-Band Alliance a réagi dans un communiqué que ses membres continueraient de "travailler en coopération avec la FCC pour développer un plan alternatif et obtenir les meilleurs résultats pour le public américain, tout en protégeant les intérêts de nos utilisateurs et les droits de nos entreprises".

De son côté, l'opérateur français Eutelsat, qui ne fait pas partie de cette alliance, a déclaré se féliciter de cette décision. "Eutelsat se réjouit de s'engager dans un dialogue qu'il espère fructueux et constructif avec la FCC pour définir une approche équitable et efficiente visant à faciliter une mise en oeuvre rapide de l'enchère et de la réaffectation des fréquences", a affirmé le groupe.

-Alexander Gladstone, The Wall Street Journal

(Version française Jérôme Batteau) ed: TVA - VLV

(Julien Marion, Agefi-Dow Jones, a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire