Interactive Brokers : Le groupe Interactive Brokers ouvre un bureau à Singapour

Interactive Brokers Singapore prêt à servir négociants et gérants de patrimoine dans ce pôle financier en grande croissance

Interactive Brokers Group (Nasdaq: IBKR), une société de courtage mondiale, a annoncé aujourd’hui l’addition de sa filiale Interactive Brokers Singapore Pte Ltd à Singapour et l’ouverture de son bureau dans le célèbre quartier des affaires Marina Bay. La société de courtage mondiale possède désormais neuf filiales dans le monde, notamment aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Luxembourg et dans le Royaume-Uni. Elle gère plus de 876 000 comptes de clients dans plus de 220 pays et territoires.

« Alors que notre clientèle continue de croître rapidement à Singapour, nous avons jugé nécessaire de créer une présence sur place afin de soutenir et de fournir un service aux négociants actifs et à la communauté de gérants de patrimoine », a déclaré David Friedland, directeur général de la région Asie Pacifique chez Interactive Brokers. « Haut lieu de la gestion du patrimoine et plaque tournante financière de grande envergure en Asie, notre expansion dans la région illustre cette importance et suit la tendance de cette croissance. »

Plus de 37 % de comptes d’Interactive Brokers proviennent de nos jours de l’Asie, alors que ce taux était de 27 % en 2017. Cette croissance connaît une progression constante. L’ouverture du bureau d’Interactive Brokers vient à point, parce que d’autres firmes de courtage ont quitté Singapour ou ont diminué leur engagement dans le pays.

Grace à son expansion à Singapour, Interactive Brokers peut désormais offrir des actions Singapour aux investisseurs du pays et commercialiser directement ses produits, notamment la possibilité d’investir à partir d’un seul compte d’investissement intégré dans le marché mondial des actions, options, contrats à terme sur devise, devises, titres de créance et fonds. Les clients peuvent aussi profiter de la tarification supérieure mis en place par la société pour d’autres produits ; des taux de marge faibles comparés au reste de l’industrie et du fort taux de conversion du forex spot.

« Parmi nos clients institutionnels comme Variable Capital Companies, Family Offices et Hedge Funds, plusieurs ont souhaité recruter un courtier agréé par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et nous avons pu répondre à leur besoin », a affirmé Friedland. « Nous sommes reconnaissants de l’assistance que nous a apportée MAS pendant la phase de demande, nous les remercions en particulier pour leur réactivité en pleine période de la pandémie du coronavirus. »

Interactive Brokers Singapore est dirigé par une équipe très expérimentée. Guillaume Roux-Chabert, qui possède de vastes expériences institutionnelles, dirige les ventes ; et Kevin Tan, ancien directeur exécutif dans une grande banque d’ investissement, sera le PDG singapourien chez Interactive Brokers. Singapour peut se targuer d’une main d’œuvre très éduquée, compétente et multilingue qui permettra à la société d’élargir ses équipes actuelles de service clientèle, situées aux quatre coins du monde.

Active à Singapour depuis de nombreuses années, Interactive Brokers Group est bien connue dans la communauté de l’investissement. La société sert de pont vers 135 marchés situés dans 33 pays, collabore étroitement avec la bourse de Singapour depuis deux décennies, d’abord comme animateur de marché et désormais comme courtier. Interactive Brokers Group participe activement au sein du Comité de dérivés SGX et a soutenu les nouvelles initiatives de la bourse telles que les Contrats à terme sur devise de SGX récemment créés.

Chew Sutat, directeur général principal du département Ventes mondiales & Origination chez SGX, a déclaré : « Avec Interactive Brokers , nous avons collaboré étroitement pendant de nombreuses années à la promotion des marchés singapouriens auprès de nos clients internationaux. IBKR est un pionnier du développement de la négoce électronique dans le monde ; nous sommes ravis de les accueillir ici et de former un partenaire avec eux afin de stimuler une croissance commune.

De plus amples informations sur Interactive Brokers Singapore Pte Ltd se trouvent ici.

À propos d’Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d’Interactive Brokers Group proposent en continu des services automatisés d’exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 135 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d’un seul compte d’investissement intégré IBKR pour nos clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l’automatisation nous ont permis de doter nos clients d’une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour gérer leurs portefeuilles d’investissement. Nous nous efforçons de fournir à nos clients des prix d’exécution et de transaction avantageux, des outils de gestion des risques et de portefeuille, des structures de recherche et des produits d’investissement, le tout à un coût faible ou nul, en les positionnant pour obtenir des retours sur investissements plus importants. Le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par Barron’s le 24 février 2020 a classé Interactive Brokers numéro 1, avec une note de 5 sur 5.

