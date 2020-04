Interactive Brokers : fait un don de 5 millions de dollars pour contribuer à la réponse au coronavirus

En réponse aux besoins sans précédent provoqués par la pandémie du COVID-19, Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR), a engagé 5 millions de dollars pour soutenir les efforts déployés visant à fournir de la nourriture et du soutien aux personnes atteintes par le coronavirus aux États-Unis ainsi que pour faire progresser les réponses médicales.

L'engagement de 5 millions de dollars d'IBKR permettra :

d'accorder des subventions financières aux organisations locales et nationales pour permettre de répondre aux plus grands besoins de nos communautés et pour soutenir les organisations se trouvant en première ligne qui luttent pour traiter et contenir le COVID-19.

de contribuer aux efforts déployés visant à accélérer et à évaluer les médicaments nouveaux et existants pour la prévention et le traitement du COVID-19.

« Nous avons la chance d'être en mesure d'exercer nos activités en continu, grâce à la prestation de services à distance pour nos employés dans le monde entier et grâce à nos systèmes automatisés », a déclaré Milan Galik, président et CEO d'Interactive Brokers. « Nous espérons apporter une aide à ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période difficile ».

