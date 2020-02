Interactive Brokers : lance un scanneur d'obligations pour aider les investisseurs à obtenir le meilleur prix pour une vaste gamme de produits à revenu fixe

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) a annoncé aujourd'hui sa création d'un scanneur qui permet d'obtenir les meilleurs prix d'obligations plus facilement et de manière plus transparente, aussi bien pour les clients que pour les non-clients.

« Nous pensons offrir les prix d'obligations les plus bas sur le marché. Les investisseurs devraient visiter notre scanneur d'obligations sur le site ibkr.com/bonds, un filtre pour les obligations d'intérêt, et appeler ensuite leur courtier pour comparer », a déclaré Steven Sanders, vice-président exécutif du marketing et du développement produit chez Interactive Brokers.

« Les clients bénéficient de notre cumul de devis provenant de plusieurs sites électroniques et revendeurs institutionnels », a-t-il ajouté. « Nous n'élargissons pas les spreads et il n'existe ni frais ni marges cachés. Alors que certaines sociétés facturent une marge cachée importante, nous facturons des commissions extrêmement faibles, en toute transparence. Les clients d'IBKR peuvent fournir des liquidités aux marchés obligataires et améliorer l'établissement des prix en saisissant leurs propres commandes en attente dans le livre ».

Outre une tarification très basse et transparente, la société propose une vaste sélection de produits à revenu fixe, y compris un univers complet de titres du gouvernement américain, plus de 38 000 obligations de sociétés mondiales, 851 000 millions de titres municipaux, 33 000 certificats de dépôt, 1 900 obligations souveraines non américaines, plus les contrats à terme sur titres à revenu fixe et les options sur titres à revenu fixe. Interactive Brokers utilise une technologie sophistiquée pour connecter sa plateforme Trader Workstation (TWS) à plusieurs plateformes de négociation d'obligations électroniques de premier plan, notamment BondDesk, Knight BondPoint, MuniCenter, NYSE BONDS et Tradeweb.

Les investisseurs en actifs à revenu fixe d'Interactive Brokers paient 10 points de base pour les premiers 10 000 dollars de valeur nominale concernant les obligations de sociétés avec un minimum de 1,00 dollar et 2,5 points de base sur la valeur nominale supplémentaire. Le taux mixte de 20 obligations d'une valeur nominale de 20 000 dollars coûterait 12,50 dollars en commissions IBKR. Pour les obligations municipales, les investisseurs paient 5 points de base sur la première valeur nominale de 10 000 $ avec un minimum de 1,00 dollar et 1,25 point de base sur la valeur nominale supplémentaire. Le taux mixte de 20 obligations d'une valeur nominale de 20 000 dollars reviendrait à 6,25 dollars en termes de commissions d'IBKR.

« Nous encourageons les investisseurs à revenu fixe à relever le défi obligataire d'IBKR et à rechercher les obligations qu'ils détiennent ou souhaitent acheter. Contrôlez les rendements disponibles et appelez votre propre courtier pour comparer nos coûts très faibles avec ce que votre courtier vous facture », a déclaré Sanders.

Grâce au scanneur d'obligations, vous avez la possibilité de :

Rechercher une série de dates d'échéance et d'identifier les rendements obligataires.

Rechercher les obligations d'entreprise par secteur ou par État pour les obligations municipales.

Définir les valeurs du rendement maximal et minimal au pire.

Définir un univers d'obligations à haut rendement ou « investment grade ».

Utiliser les filtres de notation de Moody's et S&P pour évaluer le risque contre le rendement.

Numériser rapidement les obligations des entreprises, les certificats de dépôt, les bons du Trésor et les obligations municipales en cliquant sur « type d'obligation ».

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site ibkr.com/bonds

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc. :

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent des services en continu et automatisés d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 125 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d'un seul compte d'investissement intégré IBKR pour ses clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour la gestion de portefeuilles d'investissement, qui propose par ailleurs les frais les plus bas du marché d'après le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par l'hebdomadaire Barron's, le 25 février 2019. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des outils de gestion de portefeuille et de risque, des infrastructures de recherche et des produits de placement ainsi que des transactions et des prix d'exécution avantageux, le tout à des frais réduits ou sans frais, pour leur permettre de se positionner favorablement pour générer des retours sur investissements supérieurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200212005774/fr/