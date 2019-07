Interactive Brokers : met le cap sur les paris, l'apprentissage et les gains

Interactive Brokers Group, Inc. (IEX: IBKR) proposera jusqu'à 1 000 dollars de crédit sur commission à un million de nouveaux clients à utiliser dans leurs comptes de courtage IBKR. Les participants à cette promotion peuvent recevoir ces crédits en convertissant leurs gains en paris placés sur la plateforme de paris sportifs simulés d'IBKR.

La plateforme est disponible sur sports.ibkr.com ou via l'application logicielle mobile "IBKR Sports". La plateforme fonctionne comme un marché de pair à pair simulé dans lequel les participants peuvent acheter, vendre et échanger des paris sur de vrais événements sportifs, comme le tennis, le football, le baseball, puis d'autres sports par la suite.

"Nous prévoyons que cette promotion séduira des clients qui pourraient utiliser la plateforme d'Interactive Brokers pour la première fois, et qui sont plus habitués à regarder des événements sportifs qu'à naviguer les marchés financiers", déclare Thomas Peterffy, président du conseil d'administration d'Interactive Brokers.

"Notre intention est de sensibiliser les personnes sur la nature probabiliste des marchés, des opérations de courtage et des placements. Nous illustrons cela par l'intermédiaire de notre plateforme de paris sportifs simulés dans laquelle chaque pari gagné paie 100. Un joueur qui évalue les chances de gagner d'une équipe à 40% a des chances de vouloir acheter un pari à moins de 40 ou le vendre à plus de 40. Au fur et à mesure que d'autres informations deviennent disponibles et que la partie avance, ces probabilités évolueront et le prix du pari commencera à fluctuer, à l'image du prix d'une action", déclare M. Peterffy.

Et d'ajouter: "En prenant part à cette promotion, nos joueurs découvriront comment utiliser notre plateforme, comment effectuer des opérations de courtage et faire des placements, et comment suivre l'évolution de leurs finances, tout en se divertissant. Nous parions que bon nombre des participants essaieront également notre compte de courtage gratuit pour devenir ensuite des clients d'Interactive Brokers".

Voici comment fonctionnent les partis sportifs simulés d'Interactive Brokers:

Les premiers 2,2 millions de participants qui ouvriront un compte de paris simulés (Simulated Betting) recevront un crédit de 1 000 dollars en USD virtuels (ou l'équivalent en Euro, GBP ou CAD virtuels). Les participants auront ensuite la possibilité d'utiliser cet argent virtuel pour acheter (placer), vendre (empocher) et échanger des contrats de paris sportifs simulés.

Chaque contrat de pari simulé gagnant paiera 100 dollars virtuels (ou 100 Euro, GPB ou CAD virtuels, le cas échéant). À l'instar des obligations, actions, options et contrats à terme, les participants à la plateforme de paris sportifs simulés peuvent acheter et vendre des paris entre eux en réalisant des paris ou des offres sur un résultat spécifique. Les paris et offres valides iront de 0,05 à 99,95 en devise virtuelle, pour refléter l'estimation du parieur pour le pourcentage de probabilité du résultat. Les comptes de paris simulés seront crédités ou débités en fonction des gains et des pertes. Une commission virtuelle par contrat sera déduite de chaque transaction pour un montant égal au moindre de 1% du montrant parié ou (100 - le montant du pari simulé). Les participants ne peuvent pas avoir plus de trois contrats de pari ouverts en même temps par événement, mais les paris ouverts peuvent être fermés et de nouveaux contrats peuvent être achetés ou vendus à tout moment.

Les gains sur les comptes de paris sportifs simulés peuvent être convertis en des crédits de commission allant jusqu'à 1 000 dollars (le "PRIZE"), à utiliser sur un compte de courtage d'Interactive Brokers. Ce type de conversion peut être effectuée une seule fois et les crédits de commission ne peuvent être transférés ni retirés. Tout crédit non utilisé arrive automatiquement à expiration et perdra toute valeur après cinq ans. Les participants ne peuvent pas effectuer de dépôts ni de retraits sur les comptes de paris simulés.

Tous les montants sur les comptes de paris simulés sont virtuels, non-transférables et n'ont pas de valeur en espèces.

Un compte virtuel tombant à zéro sera clôturé, et aucun autre compte de paris simulés ne pourra être ouvert par le même joueur. L'ouverture d'un compte de courtage est sujette aux exigences d'éligibilité et aux conditions générales d'Interactive Brokers.

Cette promotion est valable pour les participants âgés de 21 ans et plus, et résidant dans les juridictions autorisées. Aucun achat ni paiement n'est permis ou requis, et les participants ne peuvent engager, gagner ou perdre de l'argent réel. Les personnes possédant un compte de courtage Interactive Brokers entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 ne sont pas éligibles pour convertir leurs gains en crédits de commission. La promotion se terminera le 12/31/2020 ou lorsque tous les prix seront distribués, selon la première échéance. Retrouvez les règles officielles sur https://sports.ibkr.com/ibg/#/ext/rules pour connaître les conditions générales complètes.

Nous proposons, pour une durée limitée, 1 000 comptes de paris simulés aux particuliers ayant récemment testé notre compte de démonstration gratuit. Nous prévoyons que d'ici les quarts de finale de Wimbledon, toute personne éligible sera en mesure d'ouvrir un compte de paris simulés.

Visitez https://sports.ibkr.com pour plus d'informations.

À propos d'Interactive Brokers Group, Inc.:

Les filiales d'Interactive Brokers Group proposent des services en continu et automatisés d'exécution de transactions et de garde de titres, de marchandises et de changes sur plus de 125 marchés dans plusieurs pays et devises, à partir d'un seul compte d'investissement intégré IBKR pour ses clients du monde entier. Nos services sont destinés aux investisseurs particuliers, aux fonds spéculatifs, aux groupes de négociation pour compte propre, aux conseillers financiers et aux remisiers. Quatre décennies passées à nous concentrer sur la technologie et l'automatisation nous ont permis de doter nos clients d'une plateforme sophistiquée et unique en son genre pour la gestion de portefeuilles d'investissement, qui propose par ailleurs les frais les plus bas du marché d'après le classement des meilleurs courtiers en ligne établi par l'hebdomadaire Barron's, le 25 février 2019. Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des outils de gestion de portefeuille et de risque, des infrastructures de recherche et des produits de placement ainsi que des transactions et des prix d'exécution avantageux, le tout à des frais réduits ou sans frais, pour leur permettre de se positionner favorablement pour générer des retours sur investissements supérieurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190701005943/fr/