Interactive Brokers : organise une conférence téléphonique pour présenter ses résultats du deuxième trimestre

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) prévoit d'annoncer ses résultats financiers du deuxième trimestre le mardi 21 juillet 2020 dans un communiqué qui sera publié vers 16 h (heure de l'Est). Le communiqué de presse sera également disponible sur le site web de la société, www.interactivebrokers.com/ir.

Une conférence téléphonique destinée à aborder les résultats de la société sera organisée à 16 h 30 (heure de l'Est) en cette même journée du 21 juillet.

Les membres du public désireux de participer à la conférence téléphonique devront composer le 877-324-1965 (aux États-Unis) ou le 631-291-4512 (à l'international). Ce numéro devra être composé environ dix minutes avant le début de la conférence. Celle-ci sera également disponible sous forme de webcast audio accessible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site d'Interactive Brokers, www.interactivebrokers.com/ir.

