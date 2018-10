InterContinental Hotels : perd 1% après plusieurs analyses

22/10/2018 | 12:19

Le titre est en repli de -1% à la Bourse de Londres après l'annonce des chiffres du 3ème trimestre 2018.



IHG a publié des RevPAR en hausse de 1.0% au 3ème trimestre 2018, inférieurs au consensus à +2.9% et suggérant un fort ralentissement par rapport au 1er semestre 2018 à +3.7%. Les RevPAR du 3ème trimestre ont été soutenus par une hausse des prix de 1.7% alors que les taux d'occupation sont en recul de 0.7 pt.



Suite à cette publication, Oddo conserve sa recommandation Alléger et abaisse son objectif de cours à 3 950 p (contre 4 300 p), à la suite de la mise à jour de ses hypothèses opérationnelles et de marché.



' Nous restons très prudents concernant la tendance de RevPAR aux Etats-Unis, à la fois à court terme en raison de l'effet de base difficile (post-choc de demande lié aux ouragans fin 2017) qui devrait encore peser aux T1 et T2, ainsi qu'à moyen terme en raison du risque de ralentissement du cycle hôtelier, après plusieurs de forte croissance '.



UBS confirme également son conseil Vendre et son objectif de cours de 4000 p.' Alors que les résultats du troisième trimestre sont légèrement inférieurs aux attentes, le dividende spécial sera probablement bien accueilli par le marché... ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.