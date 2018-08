InterContinental Hotels : Oddo BHF reste à 'Alléger'

08/08/2018 | 12:24

L'analyste Oddo BHF annonce ce mercredi maintenir son opinion Alléger sur le titre InterContinental Hotels, 'malgré une publication en ligne avec les attentes au premier semestre', considérant que 'le downside risk resté élevé'.



'Compte tenu de fondamentaux solides, IHG est confiant sur les perspectives pour le reste de l'année. Toutefois, le groupe a bénéficié au S1 d'un one off de 6 M$ lié à son plan d'économies de coûts (économies non encore réinvesties) qui devrait s'inverser au S2. À noter que l'effet de base des RevPAR sera plus difficile au S2, notamment aux US en raison d'un effet calendaire défavorable et de l'impact positif des ouragans sur la demande au S2 17 (one off)', retient Oddo BHF.



Oddo BHF annonce maintenir également son objectif de cours de 43 livres sterling.





