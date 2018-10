Intercontinental Hotels : Oddo abaisse son objectif de cours

22/10/2018 | 11:36

IHG a publié des RevPAR en hausse de 1.0% au 3ème trimestre 2018, inférieurs au consensus à +2.9% et suggérant un fort ralentissement par rapport au 1er semestre 2018 à +3.7%. Les RevPAR du 3ème trimestre ont été soutenus par une hausse des prix de 1.7% alors que les taux d'occupation sont en recul de 0.7 pt.



Suite à cette publication, Oddo conserve sa recommandation Alléger et abaisse son objectif de cours à 3 950 p (contre 4 300 p), à la suite de la mise à jour de ses hypothèses opérationnelles et de marché.



' Compte tenu de fondamentaux qui restent solides, IHG est confiant sur les perspectives pour la fin de l'année et réitère sa capacité à faire croître son portefeuille à moyen terme. Le groupe précise que le marché aux Etats-Unis devrait bénéficier d'un contexte économique porteur (faible taux de chômage, croissance du PIB, etc.) ' indique Oddo.



' Toutefois, nous restons très prudents concernant la tendance de RevPAR aux Etats-Unis, à la fois à court terme en raison de l'effet de base difficile (post-choc de demande lié aux ouragans fin 2017) qui devrait encore peser aux T1 et T2, ainsi qu'à moyen terme en raison du risque de ralentissement du cycle hôtelier, après plusieurs de forte croissance '.



Oddo abaisse ses attentes de RevPAR sur 2018/2019e à respectivement +2.6%e et +1.9%e (contre +3.0%e et +2.6%e auparavant). Ce changement est lié au ralentissement anticipé aux Etats-Unis, premier marché du groupe (c.2/3 de l'activité), et en Chine (effets de base défavorables).



