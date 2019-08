InterContinental Hotels : en recul après ses semestriels

06/08/2019 | 11:04

InterContinental Hotels Group recule de 2% à Londres, après l'annonce d'un BPA ajusté de 1,432 dollar et d'un profit opérationnel sous-jacent de 410 millions de dollars, en replis de 1%, pour les six premiers mois de 2019.



Si ces résultats ressortent globalement conformes aux attentes, les revenus, en croissance de 12% à 1012 millions de dollars, ont manqué de 4% la prévision d'Oddo BHF, avec un RevPAR (revenu par chambre disponible) quasiment atone.



La chaine hôtelière britannique propose au titre du premier semestre un acompte sur dividende de 0,399 dollar par action, en hausse de 10% en comparaison annuelle, et laisse inchangées ses perspectives pour l'année en cours.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.