Interface, Inc. : Des niveaux difficiles à franchir

Données financières (USD) CA 2019 1 349 M EBIT 2019 147 M Résultat net 2019 86,4 M Dette 2019 525 M Rendement 2019 1,54% PER 2019 11,5x PER 2020 10,1x VE / CA2019 1,12x VE / CA2020 1,04x Capitalisation 986 M Prochain événement sur INTERFACE, INC. 10/12/19 Non Deal Roadshow - Seaport Global Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 19,00 $ Dernier Cours de Cloture 16,87 $ Ecart / Objectif Haut 24,5% Ecart / Objectif Moyen 12,6% Ecart / Objectif Bas 0,77% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jay D. Gould President, CEO, COO, Director & Senior VP Daniel T. Hendrix Non-Executive Chairman Bruce A. Hausmann Chief Financial Officer & Vice President Christopher G. Kennedy Independent Director James B. Miller Independent Director