Cybersécurité: IBM rachète Red Hat

(Actualisé avec officialisation du rachat)

NEW YORK, 28 octobre (Reuters) - IBM a annoncé dimanche être parvenu à un accord pour racheter Red Hat dans le cadre d'une transaction chiffrée à 34 milliards de dollars (un peu moins de 30 milliards d'euros) qui va lui permettre d'élargir son offre en cybersécurité.

L'accord, validé par les conseils d'administration des deux entreprises, prévoit qu'IBM va acquérir la totalité des actions ordinaires de Red Hat au prix de 190 dollars par action, précise un communiqué diffusé dimanche. IBM financera l'opération sur ses fonds propres et par endettement.

L'opération est la plus importante acquisition jamais réalisée par IBM et témoigne des efforts de la PDG Virginia Rometty pour diversifier le groupe américain au-delà des domaines du matériel informatique, du logiciel et des services informatiques, qui ont ralenti sa croissance.

Red Hat édite des logiciels Open Source et est également le premier distributeur du système d'exploitation GNU/Linux, mis au point comme alternative aux logiciels de Microsoft.

La capitalisation boursière de Red Hat est de 20,5 milliards de dollars, celle d'IBM atteint 114 milliards. (Liana B. Baker et Greg Roumeliotis Dominique Rodriguez et Henri-Pierre André pour le service français)