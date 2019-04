IBM : BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

17/04/2019 | 09:55

IBM a dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en baisse de 12% à deux milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2019, soit 2,25 dollars par action, un BPA supérieur de trois cents au consensus.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a diminué de 4,7% à 18,2 milliards de dollars (-0,9% hors effets de changes), malgré l'accélération de la croissance des revenus du cloud (19,5 milliards sur les douze derniers mois, en hausse de 12% hors effets de changes).



Le groupe basé à Armonk (Etat de New York) confirme anticiper un BPA opérationnel d'au moins 13,90 dollars pour l'exercice 2019, ainsi qu'un free cash-flow de l'ordre de 12 milliards avec un taux de réalisation d'environ 100% du résultat net GAAP.



