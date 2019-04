IBM : Boursorama renouvelle son contrat de Cloud hybride

18/04/2019 | 16:28

Boursorama, filiale de la Société Générale, a renouvelé son contrat avec IBM portant sur la fourniture d'un service de Cloud hybride, et ce pour une nouvelle période de cinq ans.



Selon les termes de l'accord, Boursorama sera en mesure d'utiliser de nouveaux services Cloud d'IBM pour ses activités bancaires, y compris l'infrastructure Cloud, des logiciels en tant que service (SaaS, Software as a service) et des services de cybersécurité améliorés.





