IBM : CMA CGM et MSC rejoignent la plateforme TradeLens

28/05/2019 | 15:35

IBM indique que les transporteurs maritimes de containeurs CMA CGM et Mediterranean Shipping Company (MSC) vont rejoindre TradeLens, plateforme numérique de logistique basée sur la blockchain, développée conjointement par IBM et AP Moller-Maersk.



'Avec l'engagement de CMA CGM, MSC, Maersk et d'autres transporteurs sur la plateforme, les données de près de la moitié du transport maritime de conteneurs seront disponibles sur TradeLens' souligne le géant informatique américain.



TradeLens permet aux participants de se connecter sur un site unique, de partager des informations et documents et de collaborer au sein de l'écosystème logistique de bout en bout. La blockchain établit un enregistrement partagé et immuable de toutes les transactions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.