IBM : Carrefour rejoint IBM Food Trust

IBM annonce la disponibilité mondiale d'IBM Food Trust avec Carrefour qui se joint aux grands leaders de la grande distribution et des biens de consommation. Le réseau Cloud basé sur la blockchain fournit aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et aux industriels de l’agro-alimentaire participants des données provenant de l'ensemble de l'écosystème alimentaire, ce qui permet une traçabilité, une transparence et une efficacité accrues.Conformément au programme Act for Food du distributeur, la solution devrait être étendue à toutes les marques Carrefour dans le monde entier d'ici 2022." En utilisant la blockchain pour sécuriser les transactions, les aliments peuvent rapidement être retracés jusqu'à leur provenance en quelques secondes au lieu de plusieurs jours ou semaines ", a expliqué le groupe américain.