IBM : UBS n'est plus à l'Achat

UBS a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 170 dollars à 140 dollars sur IBM après l’annonce des résultats trimestriels. Le bureau d'études pense qu'il sera difficile pour la société d'atteindre une croissance durable du chiffre d'affaires de 5% à moyen terme. Il réduit son estimation du bénéfice par action pour 2020 d'environ 2 %, qui est passé de 13,80 dollars à 13,50 dollars (principalement en raison d'une croissance des revenus plus faible de 3 % comparativement à 4,3 % auparavant).Le broker souligne que Global Technology Services représente environ 35 % des ventes d'IBM et, au cours du trimestre de septembre, les activités transactionnelles ont été touchées par la baisse du volume, qui se poursuit au quatrième trimestre. Les tendances à long terme ne sont pas encourageantes non plus, avec un carnet de commandes en baisse de plus de 10 milliards de dollars par rapport à 2016 et des commandes en baisse de 9 % au cours des trois premiers trimestres de 2019.