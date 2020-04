IBM : UBS réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé son objectif de cours de 140 euros à 120 euros et confirmé sa recommandation Netre sur IBM après l'annonce des résultats du premier trimestre. La faiblesse des revenus au premier trimestre et le retrait des objectifs 2020 étaient quelque peu attendus, note le bureau d'études. Ce dernier pense que les investisseurs se concentreront davantage sur la décélération de Red Hat (croissance de 20 % par rapport à l'année précédente, contre 24 % au dernier trimestre normalisé).Il ajoute que l'activité principale a été particulièrement faible au mois de mars (il estime la baisse à plus de 20 % en glissement annuel) car plusieurs contrats de logiciels n'ont pas été conclus.L'analyste a réduit ses prévisions 2020 de 15% pour le bénéfice par action à 11,45 dollars et de 7% pour les revenus à 73,80 milliards de dollars afin de prendre en compte la faiblesse dans les logiciels et les services liée au Covid-19.