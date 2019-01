IBM : a fait de nombreuses annonces à Las Vegas

08/01/2019 | 16:19

Comme beaucoup d'autres géants de la technologie, IBM a fait de nombreuses annonces à la veille du Consumer Electronics Show à Las Vegas.



Au cours d'une allocution, le PDG d'IBM, Ginni Rometty, a expliqué comment la société informatique travaille sur des technologies telles que l'intelligence artificielle, la blockchain et le cloud.



Lors du salon, IBM prévoit de dévoiler IBM Q System One, un système d'informatique quantique à usage scientifique et commercial conçu pour traiter des problèmes qui sont actuellement considérés comme 'trop complexes' et 'exponentiels'.



IBM a annoncé son intention d'ouvrir son premier centre de calcul IBM Q Quantum pour les clients à Poughkeepsie dans l'Etat de New York, en 2019.



Le groupe a enregistré un nombre record de 9 100 brevets en 2018, ce qui le place en tête de la liste des brevets américains.



Par ailleurs, IBM a signé un contrat de services avec Nordea, aux termes duquel la banque Nordique externalisera ses activités numériques auprès d'IBM pour un montant de 540 millions de dollars.



