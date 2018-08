IBM : accord avec Fortinet en matière de cybersécurité

07/08/2018 | 17:29

IBM et Fortinet annoncent ce jour avoir signé un accord, reposant sur un partage d'informations par leurs équipes de recherche, afin de mieux lutter contre les cybermenaces et les menaces contre la vie privée.



Des canaux sécurisés seront ainsi utilisés par les deux entreprises pour échanger des données sur la cybersécurité. Cet accord doit notamment permettre d'améliorer la protection des clients.





