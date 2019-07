IBM : annonce un contrat avec AT & T

16/07/2019 | 16:25

IBM annonce ce mardi la signature d'un contrat pluriannuel avec AT & T pour l'exploitation des applications “Cloud” de l'opérateur mobile américain.



Dans le cadre de cet accord, AT & T profitera de l'expertise d'IBM pour moderniser ses applications logicielles internes, permettant ainsi plusieurs migrations vers le cloud. IBM fournira également une infrastructure permettant de prendre en charge les applications business d'AT & T, basée sur la plate-forme open source de Red Hat.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.