IBM: baisse des ventes et des profits au 1er trimestre

San Francisco (awp/afp) - Le groupe informatique américain IBM a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice baisser au 1er trimestre de son exercice 2019, mais il maintient sa prévision de bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe continue de tabler sur un bénéfice par action de 13,90 dollars pour 2019. L'action abandonnait un peu plus de 2,3% à 20H50 GMT lors d'échanges électroniques après la clôture de la bourse.

Sur les trois premiers mois de 2019, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars en baisse de 5% par rapport à la même période de l'année dernière. Ajusté et rapporté par action, référence aux Etats-Unis, il ressort à 2,25 dollars, au-dessus des attentes moyennes de Wall Street.

Le chiffre d'affaires trimestriel a également reculé de 4,7% à 18,2 milliards de dollars et un peu en-dessous des attentes des analystes. IBM souligne les effets de change négatifs. Sans ces derniers, le recul du chiffre d'affaires se limitait à 0,9%.

IBM se recentre depuis plusieurs années sur des créneaux jugés plus porteurs comme les services dématérialisés en ligne ("cloud"), l'analytique, le mobile et la sécurité, regroupés sous l'appellation "impératifs stratégiques" et destinés à compenser le déclin de ses activités traditionnelles.

IBM a annoncé fin octobre l'acquisition, pour un montant record de 34 milliards de dollars, du spécialiste du logiciel libre Red Hat, censé le renforcer dans le "cloud".

A la fin du premier trimestre, IBM disposait de 18,1 milliards de dollars de liquidités pour une dette totale de 50 milliards de dollars.

