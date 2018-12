Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IBM et le groupe indien HCL Technologies ont annoncé la conclusion d'un accord définitive en vertu duquel le second fera l'acquisition de certains produits logiciels du premier pour 1,8 milliard de dollars. La transaction devrait être conclue d'ici le milieu de l'année 2019. Les produits concernés représentent un marché adressable total de plus de 50 milliards de dollars.