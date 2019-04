IBM : cession d'activités à Centerbridge

05/04/2019 | 13:51

IBM fait part d'un accord pour céder ses activités de plateforme marketing et de logiciels de commerce à Centerbridge, une société de gestion d'investissement privé, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et qui devrait être finalisée vers la mi-2019.



Centerbridge a l'intention de constituer avec ces activités une entreprise indépendante qui fournira un portefeuille de solutions 'modernes', y compris portant sur l'automatisation de campagnes ou l'analytique d'expérience clients.



