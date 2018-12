IBM : cession de logiciels à HCL Technologies

07/12/2018 | 13:21

IBM a annoncé jeudi soir la cession au groupe indien HCL Technologies de certains de ses produits logiciels moyennant 1,8 milliard de dollars, une transaction qui devrait être finalisée vers le milieu de l'année prochaine.



Le groupe informatique d'Armonk (Etat de New York) précise que cet accord comprend par exemple des logiciels tels qu'Appscan pour sécuriser le développement d'applications ou encore Bigfix pour sécuriser la gestion d'appareils.



Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'IBM accordant la priorité aux investissements dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité, l'analytique et les chaines de blocs pour des secteurs comme la santé ou les services financiers.



