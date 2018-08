IBM : choisi par une assurance slovaque

16/08/2018 | 16:17

IBM annonce ce jour avoir été choisi par la société d'assurance slovaque Novis pour l'aider à accélérer son expansion internationale, via une optimisation de ses processus commerciaux et une sécurisation de son environnement informatique.



La compagnie d'assurance adopte ainsi les services Cloud d'IBM pour l'exploitation de ses systèmes informatiques dans l'ensemble de ses activités européennes.



Basée à Bratislava, en Slovaquie, Novis opère actuellement en Autriche, en Allemagne, en Slovaquie, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Finlande. Après l'Italie l'an dernier, la société a lancé cette année ses activités en Suède et en Islande.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.