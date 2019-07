IBM : consensus battu au 2e trimestre

18/07/2019 | 08:49

IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) stable à 2,8 milliards de dollars au titre de son deuxième trimestre 2019, soit 3,17 dollars par action, un BPA supérieur de neuf cents au consensus.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a diminué de 4,2% à 19,2 milliards de dollars (-1,6% hors effets de changes), et sa marge brute a grimpé de 100 points de base à 47,4%, sa plus forte expansion en plus de cinq ans.



IBM mettra à jour ses objectifs annuels le 2 août, pour tenir compte de l'impact de l'acquisition de Red Hat, opération dont il attend toujours un 'effet relutif sur le BPA opérationnel vers la fin de la deuxième année suivant la finalisation'.



