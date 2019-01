IBM fait mieux que prévu au dernier trimestre, l'action bondit

San Francisco (awp/afp) - Le groupe informatique américain IBM, qui poursuit son recentrage dans le "cloud", a publié mardi des résultats pour le dernier trimestre de 2018 meilleurs qu'attendus, qui lui permettent d'afficher également un retour à la croissance annuelle et des prévisions optimistes pour 2019.

Ces chiffres faisaient bondir le titre de près de 7% vers 20H55 GMT à la Bourse de New York, dans les échanges électroniques d'après-clôture.

Pour 2019, IBM prévoit un bénéfice ajusté d'au moins 13,90 dollars l'action, soit mieux que ce que pensaient jusqu'ici les analystes.

Au quatrième trimestre de 2018, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,95 milliard de dollars. Ajusté et rapporté par action, référence aux Etats-Unis, il ressort à 4,87 dollars, au-dessus des attentes moyennes de Wall Street.

Sur la même période de l'année précédente, IBM avait subi une perte de plus d'1,1 milliard de dollars, en raison d'une lourde charge exceptionnelle liée à la réforme fiscale américaine. Cette même réforme --qui modifie la comptabilité des entreprises-- a entraîné également au quatrième trimestre 2018 une charge de près de 2 milliards de dollars.

Malgré cela, le chiffre d'affaires trimestriel, bien qu'en repli de 3%, est un peu supérieur aux attentes des analystes, à 21,8 milliards.

Sur toute l'année 2018, le groupe affiche des chiffres conformes aux anticipations: 13,81 dollars de bénéfice ajusté par action et 79,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires (+1%), renouant ainsi avec une progression annuelle de ses revenus.

Le bénéfice net annuel est de 8,7 milliards de dollars.

IBM, l'un des groupes informatiques historiques, était parvenu au troisième trimestre 2017 à enrayer le recul de son chiffre d'affaires, après des années de baisse et il avait même progressé aux premier et deuxième trimestres 2018.

Mais il avait calé au troisième trimestre 2018, avec des résultats en repli.

IBM se recentre depuis plusieurs années sur des créneaux jugés plus porteurs comme les services dématérialisés en ligne ("cloud"), l'analytique, le mobile et la sécurité, regroupés sous l'appellation "impératifs stratégiques" et destinés à compenser le déclin de ses activités traditionnelles.

Ces "impératifs" ont représenté l'an dernier 39,8 milliards de chiffres d'affaires (+9%) dont 19,2 milliards pour le "cloud" (+12%).

IBM a annoncé fin octobre l'acquisition, pour un montant record de 34 milliards de dollars, du spécialiste du logiciel libre Red Hat, censé le renforcer dans le "cloud".

afp/rp