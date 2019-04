IBM : inauguration de premiers locaux à Paris-Saclay

08/04/2019 | 15:22

IBM fait part de l'inauguration de ses premiers locaux IBM Paris-Saclay, qu'il a pour ambition de faire évoluer en un centre de co-innovation d'intelligence artificielle pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes. La nouvelle implantation s'achèvera d'ici deux ans.



A cette occasion, le groupe informatique indique que son projet IBM Business Automation Intelligence with Watson, qui permettra aux entreprises d'améliorer leur performance en intégrant l'intelligence artificielle, sera piloté depuis la France.



De même, le support de la plateforme logicielle open-source qui permettra de programmer les ordinateurs quantiques sera assuré par le centre IBM de Montpellier (IBM Q Hub) et le projet AutoAI sera en partie géré par les équipes de France Lab.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.