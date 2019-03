IBM : lance un système de paiement international

18/03/2019 | 17:23

Le groupe annonce le lancement de sa nouvelle solution financière, IBM Blockchain World Wire. Il s'agit d'un système de paiement international en temps réel. Le produit est destiné aux institutions financières réglementées.



' Pensé pour optimiser et accélérer les transferts de fonds, les paiements et les virements internationaux, World Wire est le premier système de ce type à intégrer le règlement, la compensation et un service de messagerie financière sur une même plateforme, tout en permettant à ses utilisateurs de choisir leur moyen de règlement parmi une sélection d'actifs numériques ' indique le groupe.



'Nous avons créé un nouveau type de réseau de paiement conçu pour accélérer les envois de fonds et transformer les paiements transfrontaliers afin de faciliter le transfert de fonds dans les pays qui en ont le plus besoin', a déclaré Marie Wieck, directrice générale, IBM Blockchain.



'En créant un réseau où les institutions financières gèrent plusieurs actifs numériques, nous espérons stimuler l'innovation et améliorer l'inclusion financière dans le monde. '



World Wire a activé des emplacements de paiement dans 72 pays, avec 47 devises et 44 points de terminaison bancaires.



