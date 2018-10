IBM : lancement de trois services 'ouverts'

16/10/2018 | 11:11

IBM annonce le lancement cette semaine de trois services 'ouverts', permettant une plus grande interopérabilité des applications et des plateformes, y compris entre les solutions IBM et celles des concurrents du groupe.



Ainsi, IBM lance IBM AI OpenScale, une plateforme qui permet de construire et d'exécuter des technologies d'intelligence artificielle, IBM MultiCloud Manager, un service qui permet d'automatiser la manière dont les entreprises gèrent, déplacent et intègrent des applications dans plusieurs environnements cloud, et IBM Security Connect, une plateforme cloud ouverte.



'IBM estime que les solutions propriétaires ne profitent pas à ses clients. Elles ne profitent qu'aux fournisseurs. L'industrie a besoin de solutions ouvertes et c'est la raison pour laquelle nous le faisons. Nous pensons que le marché nous reconnaît et nous récompense pour le rôle crucial que nous jouons dans la promotion de systèmes ouverts et sûrs qui suscitent la confiance', indique IBM.





