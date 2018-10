IBM : le réseau 'IBM Food Trust' disponible

08/10/2018 | 14:17

IBM annonce ce lundi la disponibilité de son réseau de chaîne de distribution alimentaire, IBM Food Trust, un réseau Cloud basé sur la blockchain qui fournit aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et aux industriels de l'agro-alimentaire des données provenant de l'ensemble de l'écosystème alimentaire.



'Le réseau est désormais disponible dans le monde entier après 18 mois de tests, durant lesquels des millions de produits alimentaires individuels ont été tracés par les distributeurs et les fournisseurs', indique IBM.



'Carrefour, l'un des leaders mondiaux de la distribution, a annoncé qu'il utiliserait le réseau blockchain IBM Food Trust pour renforcer ses actions en matière d'excellence alimentaire. (...) Carrefour utilisera initialement cette solution dans ses magasins pour renforcer la confiance des consommateurs dans un certain nombre de produits de la marque Carrefour. Conformément au programme Act for Food du distributeur, la solution devrait être étendue à toutes les marques Carrefour dans le monde entier d'ici 2022', indique par ailleurs IBM.



Le réseau IBM Food Trust est accessible sous la forme d'un abonnement pour ses membres. Parmi ceux-ci figurent notamment, en plus de Carrefour, la coopérative Topco Associates, Wakefern ou encore des fournisseurs comme Beefchain, Dennick Fruit Source, Scoular et Smithfield.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.