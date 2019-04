IBM : les revenus et les perspectives ne sont pas à la hauteur des attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IBM a présenté des revenus et perspectives décevants. Au premier trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net en repli de 5% à 1,59 milliard de dollars, soit 1,78 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,25 dollars, soit 3 cents de mieux que le consensus. Les revenus de "Big blue" ont cependant reculé de 4,7% à 18,2 milliards de dollars, ressortant sous le consensus Reuters s'élevant à 18,46 milliards. Ils sont en repli de 0,9% hors impact des changes.Le cloud et les Cognitive Solutions (elles comprennent la plate-forme d'intelligence artificielle, Watson et d'autres solutions de gestion et d'analyse de données, mais aussi des logiciels de traitement des transactions) ont vu leurs revenus reculer de 2% à 5 milliards de dollars. Ils ont progressé de 4% à taux de change constants.La division Systems, qui comprend les serveurs et le stockage, a connu un repli de 11% de son activité à 1,3 milliard de dollars. Elle a reculé de 9% à taux de change constants.Concernant ses perspectives 2019, IBM vise un bénéfice par action d'au moins 13,90 dollars. Il est inférieur de 1 cent aux attentes de Wall Street.