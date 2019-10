IBM : les revenus trimestriels déçoivent une nouvelle fois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IBM a de nouveau présenté une activité plus faible que prévu et devrait chuter à l’ouverture. Au troisième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net en repli de 37,9% à 1,67 milliard de dollars, soit 1,87 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,68 dollars, soit 2 cents de mieux que le consensus. Les revenus de "Big blue" ont cependant reculé de 3,9% à 18,03 milliards de dollars, ressortant sous le consensus de 18,23 milliards de dollars. Ils sont en repli de 0,6% hors impact des changes et des cessions.Concernant ses perspectives 2019, IBM vise un bénéfice par action d'au moins 12,80 dollars.