IBM : les revenus trimestriels ne sont pas à la hauteur des attentes

IBM a présenté des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre, mais des revenus décevants. Le géant informatique a enregistré un bénéfice net en repli de 1% à 2,7 milliards de dollars, soit 2,94 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 3,42 dollars, soit 2 cents de mieux que le consensus. Les revenus de "Big blue" ont cependant reculé de 2% à 18,8 milliards de dollars, ressortant sous le consensus Reuters s'élevant à 19,10 milliards. Ils sont stables hors impact des changes.La progression des revenus des "initiatives stratégiques", domaines dans lesquels il concentre ses investissements pour relancer la croissance, n'a pas été suffisante pour compenser la faiblesse d'autres activités, en particulier des très rentables logiciels.Elles ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 5% (+7% à change constants) à 9,3 milliards de dollars.Ces "initiatives stratégiques" regroupent le cloud (+13 % à 4,6 milliards de dollars), le mobile (+5% à 1,3 milliard), la sécurité (+34% à 0,9 milliard) et l'analytics (gestion et analyse de données) (+2% à 5 milliards de dollars). Les variations sont données à taux de change constants.La division Cognitive Solutions (elle comprend la plate-forme d'intelligence artificielle, Watson et d'autres solutions de gestion et d'analyse de données, mais aussi des logiciels de traitement des transactions) a vu ses ventes reculer de 5% à taux de change constants à 4,1 milliards de dollars. Elles ont baissé de 6% en données brutes.Concernant ses perspectives 2018, IBM vise toujours un bénéfice par action d'au moins 13,80 dollars.