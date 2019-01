IBM : nouvel accord stratégique avec Vodafone

17/01/2019 | 17:19

IBM et Vodafone ont annoncé la signature d'un nouvel accord commercial stratégique visant à fournir aux clients des services dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la 5G, le cloud et la cybersécurité.



Grâce à ce nouvel accord, les clients professionnels de Vodafone auront accès au portefeuille de solutions de cloud d'IBM.



Dans le cadre de cet accord, IBM fournira également des services d'hébergement et de cloud de Vodafone, dans le cadre d'un contrat d'une durée d'environ huit ans, d'une valeur d'environ 550 millions de dollars (480 millions d'euros).



