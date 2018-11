IBM : partenariat renforcé avec VMware

07/11/2018 | 11:06

A l'occasion de VMworld Europe 2018, IBM et VMware ont annoncé un renforcement de leur partenariat, avec le lancement de nouvelles offres destinées à accélérer l'adoption du Cloud hybride par les entreprises.



Cela inclut une nouvelle offre de services IBM pour faciliter la migration et l'extension des workloads VMware critiques vers le Cloud IBM, ainsi que de nouvelles intégrations pour aider les entreprises à moderniser leurs applications avec Kubernetes et des containers.



'À ce jour, le partenariat entre IBM et VMware a aidé plus de 1.700 entreprises, dont Banca Carige et CNH Industrial, à adopter les solutions IBM Cloud for VMware', soulignent les deux groupes informatiques américains.



