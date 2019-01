IBM : poursuivra le déploiement de la stratégie Cloud de BNP

23/01/2019 | 15:10

Le groupe IBM annonce ce jour la signature d'un accord avec BNP Paribas, portant sur le déploiement de sa stratégie Cloud.



Ainsi, en plus de son Cloud privé, BNP Paribas intégrera désormais la solution IBM Cloud, hébergée dans des data centers dédiés au groupe. 'Cet accord permettra également à la banque de renforcer ses capacités de souscription à des prestations de services informatiques 'As a Service' via les solutions Cloud public d'IBM. Cette nouvelle étape de la stratégie Cloud de BNP Paribas soutiendra la digitalisation de la banque pour offrir aux clients les meilleurs services tout en respectant la sécurité et la confidentialité de leurs données', indique IBM.





