IBM prévoit une vague de licenciements

IBM a annoncé jeudi soir vouloir procéder à des coupes d'effectifs, dans le but de rendre l'entreprise plus flexible et relancer ainsi sa croissance. Le communiqué ne précise pas le nombre d'employés concernés mais les licenciements pourraient se compter par milliers selon certaines sources. C'est le premier plan de dégraissage depuis que le nouveau directeur général, Arvind Krishna, a pris les commandes de Big Blue le mois dernier. A son arrivée, il avait annoncé le retrait des objectifs annuels du groupe en même temps que la publication d'un bénéfice net au premier trimestre en repli de 26%.Du fait de la pandémie, plusieurs contrats de logiciels n'ont pas été conclus au mois de mars, et le cours de l'action a chuté de 24% depuis début février.