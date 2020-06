IBM quitte le marché de la reconnaissance faciale

WASHINGTON, 9 juin (Reuters) - International Business Machines a annoncé lundi avoir décidé de ne plus offrir de logiciel de reconnaissance faciale dans une lettre demandant des efforts vers plus de justice et d'équité raciale envoyée au Congrès américain.

Arvind Krishna, PDG d'IBM, a dit s'opposer à toute utilisation de technologies de reconnaissance faciale dans le cadre de la surveillance de masse ou du profilage racial.

Le groupe n'a pas cité de raison à sa décision mais Krishna a déclaré que "le moment est venu de démarrer un dialogue national pour savoir si et comment les technologies de reconnaissance faciales doivent être utilisée par les forces de l'ordre."

L'annonce intervient alors que les Etats-Unis sont confrontés à de nombreuses manifestations après la mort de George Floyd lors de son interpellation par la police. (version française Camille Raynaud)