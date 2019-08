IBM : rejoint le conseil d'une plateforme technologique

12/08/2019 | 17:13

IBM et Tata Communications ont annoncé lundi qu'ils allaient rejoindre le conseil de gouvernance de Hedera Hashgraph, une société texane spécialisée dans la technologie de registre partagé (DLT).



Dans un communiqué, Hedera rappelle que son organe dirigeant doit être composé de 39 organisations multinationales venant d'horizons divers, gage selon l'entreprise d'une gestion 'décentralisée' et 'responsable' de sa plateforme technologique.



Un registre distribué n'a ni administrateur central, ni stockage de données centralisé.



Hedera, qui a été créée par deux anciens militaires américains, indique que sa plateforme est capable de traiter plusieurs centaines de milliers de transactions par seconde.



Les membres de son conseil de gouvernance ne pourront siéger pendant plus de deux mandats successifs, c'est-à-dire pour un maximum de six années.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.