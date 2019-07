IBM : serveur AC922 choisi par Hardis Group et Cyllene

11/07/2019 | 09:52

IBM annonce qu'Hardis Group et Cyllene ont mis en place une architecture technique à destination des entreprises qui souhaitent développer des projets d'Intelligence Artificielle (IA) sur la base de son puissant serveur IBM Power Systems AC922.



Ces deux fournisseurs de services managés français pourront à l'avenir compléter leur dispositif avec IBM Power AI Vision, qui permet aux clients de réaliser rapidement et simplement des MVP (Minimum Vital Product) en matière de classification ou de détection d'objets.



