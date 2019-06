IBM : supercalculateur développé pour Total

18/06/2019 | 10:34

IBM annonce avoir développé Pangea III, le supercalculateur industriel le plus puissant au monde, pour Total. Il aidera ce groupe à localiser plus précisément de nouvelles ressources dans le sous-sol et à mieux évaluer les opportunités de revenus associées.



Pangea III dispose d'une puissance de calcul de 25 pétaflops (soit l'équivalent de 130.000 ordinateurs portables), avec une capacité de stockage de 50 pétaoctets, est classé n°11 parmi les supercalculateurs les plus puissants au monde, public ou privé (TOP500 de juin 2019).



Il est conçu en utilisant la même architecture IBM POWER 9 haute performance et optimisée pour l'intelligence artificielle (IA) que celle utilisée pour les supercalculateurs Summit et Sierra du Département américain de l'énergie.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.