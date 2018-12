IBM : travaille avec Kronos sur l'intelligence artificielle

14/12/2018 | 14:26

IBM et Kronos annoncent ce vendredi travailler ensemble, afin de déterminer comment l'intelligence artificielle pouvait simplifier la vie des gestionnaires et des employés, en particulier des employés rémunérés à l'heure.



Les deux entreprises collaborent également sur la manière dont les employeurs peuvent utiliser les smartphones pour améliorer les conditions de travail des employés.





