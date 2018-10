IBM : va racheter RED HAT pour 34 milliards de dollars

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION -1.31% 124.79 -18.66% RED HAT -3.19% 116.68 -2.85%

En panne de croissance depuis plusieurs années, IBM a annoncé la plus importante acquisition de son histoire, Red Hat, afin de la raviver. Le géant mondial des services informatiques va débourser 34 milliards de dollars (en valeur d’entreprise, soit 29,8 milliards d’euros) pour racheter le spécialiste des technologies open source, dont le logiciel d’exploitation Linux. IBM propose 190 dollars en numéraire par action, soit une prime de près de 63% par rapport au cours de clôture de vendredi.Selon " Big Blue ", cette opération aura un impact relutif sur son free cash flow et sa marge brute au cours des 12 prochains mois.Elle lui permettra aussi d'enregistrer une accélération de sa croissance.Au cours du dernier exercice, clos fin avril 2018, Red Hat a enregistré une croissance des revenus de 21%, en accélération par rapport au précédent (+18%) à 2,9 milliards de dollars, dont 2,6 milliards liés à des abonnements. Ces revenus ont l'avantage d'être récurrents et très lucratifs.L'acquisition de Red Hat lui permettra en effet d'accélérer dans le cloud hybride (environnement informatique combinant cloud public et cloud privé) – ou selon la patronne d'IBM, Virginia Rometty, il deviendra numéro un mondial.Red Hat opérera en tant qu'unité distincte au sein de sa division Cloud Hybride.La transaction, qui devrait être finalisée à la fin du second semestre 2019, sera financée par de la trésorerie et de la dette. Elle a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et doit l'être par les actionnaires de la cible. Afin de conserver de bonnes notes de crédit, IBM a suspendre ses rachats d'actions en 2020 et 2021.